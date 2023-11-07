Ангелос Постекоглу отреагировал на первое поражение «Тоттенхэма» в сезоне

«Трудно осознать произошедшее. Такую игру невозможно анализировать, поскольку всё просто вышло из-под контроля. Я разочарован результатом, но горжусь игроками – они отдали все силы. Несколько раз мы едва не сравняли счёт, и это доказывает то, насколько команда сильна духом, но обстоятельства были слишком неблагоприятными», – приводит слова Постекоглу Sky Sports.