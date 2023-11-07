Спортивный директор ПСЖ ответил на предложение перейти в «Спартак»

Спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш отказался от предложения «Спартака», сообщает «Евро-Футбол.Ру».

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Вчера, 6 ноября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что руководство красно-белых находится в поиске нового спортивного директора. Утверждалось, что Пол Эшуорт покинет свой пост в «Спартаке», а на его замену рассматриваются два кандидата – Луиш Кампуш (ПСЖ) и Роберто Олабе («Реал Сосьедад»).

Луиш Кампуш работает в ПСЖ с июля 2022 года. Контракт португальца с парижанами действует до июня 2025 года.

После 14 туров «Спартак» занимает 6-е место с 21 очком. Лидирует «Краснодар» (31).

В следующем матче чемпионата России команда Гильермо Абаскаля примет на своем поле «Ростов». Игра состоится 12 ноября. Начало – 19:30 по московскому времени.