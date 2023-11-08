Судью Безбородова обвинили в предвзятости

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко признался, что не знает, как бороться с низким уровнем судейства в российском футболе и отметил, что проблемы возникают из-за безответственности. Его слова приводит "Советский спорт".
"Понятно, мы все время говорим про судей, про тех, кто на поле. Мне кажется, нужно бороться с теми, кто заседает в кабинетах. На мой взгляд, мы этих судей гоняем, гоняем, того же Безбородова. Сколько уже про него сказали. Но он же никуда не девается, его не отчисляют. А потом, понимаете, все происходит от безответственности", - заявил Червиченко.
6 ноября "Динамо" в 14-м туре Российской премьер-лиги упустило победу над "Сочи", ведя в два мяча. Встреча завершилась ничьей со счетом 3:3. Владислав Безбородов, который был главным арбитром матча, поставил пенальти в ворота "Динамо", который не смог реализовать Лука Джорджевич, а в концовке встречи удалил тренера "Сочи" Александра Точилина и защитника команды Марсело. После 14 туров РПЛ "Динамо", набрав 22 очка, догоняет самарские "Крылья Советов", которые располагаются на четвертом месте. "Сочи" с 10 очками продолжают занимать последнее место в турнирной таблице.