Судью Безбородова обвинили в предвзятости

"Понятно, мы все время говорим про судей, про тех, кто на поле. Мне кажется, нужно бороться с теми, кто заседает в кабинетах. На мой взгляд, мы этих судей гоняем, гоняем, того же Безбородова. Сколько уже про него сказали. Но он же никуда не девается, его не отчисляют. А потом, понимаете, все происходит от безответственности", - заявил Червиченко.