«Спартак» провел встречу с руководителями российского судейства

«Мажич, который в недавнем прошлом был арбитром ФИФА и работал на матчах чемпионатов мира и Европы, подробно рассказал красно-белым об актуальных трактовках спорных ситуаций, приводя на экране примеры игровых эпизодов из российских и международных матчей.



В своей презентации серб, в частности, объяснил, в каких ситуациях судьям рекомендуется назначать пенальти, фиксировать офсайды, наказывать игроков жёлтыми или красными карточками.



По окончании встречи, которая длилась больше часа, Мажич отметил важность подобного открытого диалога между клубами и судьями», — написала пресс-служба красно-белых на клубном сайте.