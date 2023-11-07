Месси ответил на вопрос о завершении карьеры

«Я уже ранее говорил, что не загадываю наперед. Хочу жить сегодняшним днём. В физическом плане у меня сейчас всё отлично. Не могу точно ответить, сколько ещё буду играть. Я намерен выходить на поле до тех пор, пока не почувствую, что больше не могу», — приводит слова Месси Marca.