Глушаков назвал возможные причины конфликтов в «Спартаке»

Глушаков: ситуация в "Спартаке" начинает напоминать ту, что была со мной
Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о внутренних конфликтах у красно-белых. Его слова передает «Матч ТВ».
«Каждая ситуация у всех разная. Думаю, что уже где то начинает быть похоже на то, что было со мной. Наверное, кто то переподписал контракт, кого то ставят, кого то не ставят. Оттуда ветер дует.
В клубе надо находиться и знать всю историю. Игрокам самое важное просто сосредоточиться на футболе, выполнять свою работу, забивать голы и выигрывать матчи», — сказал Глушаков.
18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения им дисциплины. Сам нападающий был недоволен количеством игрового времени капитана команды Георгия Джикии.
Также сообщалось о разном отношении Абаскаля к российским и иностранным футболистам.
После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 21 очко, делит шестое место с «Локомотивом». В минувшем туре команды играли друг с другом. Их встреча завершилась вничью со счетом 1:1.