Глушаков назвал возможные причины конфликтов в «Спартаке»

«Каждая ситуация у всех разная. Думаю, что уже где то начинает быть похоже на то, что было со мной. Наверное, кто то переподписал контракт, кого то ставят, кого то не ставят. Оттуда ветер дует.



В клубе надо находиться и знать всю историю. Игрокам самое важное просто сосредоточиться на футболе, выполнять свою работу, забивать голы и выигрывать матчи», — сказал Глушаков.