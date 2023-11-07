В «Сочи» рассказали, почему Нобоа пропустил матч с «Динамо»
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о причинах отсутствия Кристиана Нобоа в матче 14-го тура против «Динамо».
«Почему не сыграл Нобоа? У него было небольшое микроповреждение. Он восстановился. Но лучше задать вопрос тренеру», – приводит слова Дмитрия Рубашко «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне Нобоа забил 3 гола в 10 матчах за «Сочи» во всех турнирах.
В 14-м туре РПЛ «Сочи» принимал на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:3. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Бурмистров, Джорджевич и Дркушич. В составе столичного клуба отличились Чавес, Тюкавич и Гладышев.
После 14-ти матчей «Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. 12 ноября сочинцы примут на своем поле казанский «Рубин». Стартовый свисток запланирован на 19:00.