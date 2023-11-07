В «Сочи» рассказали, почему Нобоа пропустил матч с «Динамо»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о причинах отсутствия Кристиана Нобоа в матче 14-го тура против «Динамо».

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«Почему не сыграл Нобоа? У него было небольшое микроповреждение. Он восстановился. Но лучше задать вопрос тренеру», – приводит слова Дмитрия Рубашко «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Нобоа забил 3 гола в 10 матчах за «Сочи» во всех турнирах.

В 14-м туре РПЛ «Сочи» принимал на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:3. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Бурмистров, Джорджевич и Дркушич. В составе столичного клуба отличились Чавес, Тюкавич и Гладышев.