Экс-арбитр Федотов высказался об удалении Хлусевича

Я говорю про удаление Хлусевича. Что должен был сделать Кукуян? Он должен был назначить штрафной, сразу показать игроку карточку, пусть даже жёлтую, и ждать, что скажет VAR. Там бы посмотрели и на место фола, и на возможную красную – позвали бы его к монитору. Это должно работать так. Но в итоге Кукуяна прессуют, он думает, что сделать – потому что не сделал первоначальное действие. Вот такое поведение арбитра может напрячь и «Спартак», и остальных – поэтому клубы пишут письма, говорят, что арбитры нарушают протокол VAR, ожидая подсказок. На самом деле этого нет, все записи отправляют в УЕФА, там всё строго. Но такое поведение судьи не может не раздражать. Нужно было сразу принять решение – и тогда вопросов бы вообще не было. Но, как я уже сказал, все решения были верные, по игре вопросов нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.