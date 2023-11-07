С сезона-2021/2022 Ромеро удаляли чаще, чем любого другого игрока в АПЛ

Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро получал красную карточку четыре раза с начала сезона-2021/2022 в матчах английской Премьер-лиги. Никого не удаляли чаще за это время.

Последнее удаление Ромеро заработал в матче 11-го тура АПЛ с «Челси» (1:4). Аргентинский защитник покинул поле на 35-й минуте игры при счёте 1:0 в пользу «шпор». На 55-й минуте команда Постекоглу лишилась ещё и Дестини Удоджи, и остаток матча она доигрывала вдевятером. Победу в итоге одержал «Челси».