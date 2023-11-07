В клубе РПЛ объяснили сглазом неудачную серию команды

«Мне показалось, что мы играли здорово, могли забить. Я в прошлый раз попросил у журналистов задать вопрос тренерскому штабу, чего у нас не получается и чего не хватает. Но мне, повторюсь, наша игра понравилась. Просто не можем реализовать свои моменты. Мы попали в штангу, вся статистика в нашу пользу. Не знаю, почему так, кто то сглазил. Даже и не знаю, что еще сказать. Ребята все стараются. Моменты у «Рубина» пошли тогда, когда мы полезли вперед», — сказал Иванов.