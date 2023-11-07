Ловчев назвал футболиста, который помешает «Спартаку» стать чемпионом

Ловчев о Дуарте: ежику понятно, что это не игрок для чемпионства
Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев в своем Telegram-канале раскритиковал Гильермо Абаскаля за то, что тот ставит в состав защитника Алексиса Дуарте.
«Не понимаю любви Абаскаля к этому футболисту, кроме логики того, что он пришел при Абаскале и футболиста надо ставить.
Впрочем, не Дуарте этот матч не выиграл. Тут разговор надо вести иначе. Если «Спартак» по ходу сезона говорит, что цель — выиграть золото и Кубок, таких футболистов, как Дуарте, в команде быть не должно. Один вопрос — кто его впарил? Ежику понятно, что это не игрок для чемпионства», — написал Ловчев.
После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 21 очко, делит шестое место с «Локомотивом». В минувшем туре команды играли друг с другом. Их встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В концовке первого тайма красно-белые остались вдесятером из-за удаления Хлусевича. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Ростовом».
Дуарте провел 13 матчей, не отметившись результативными действиями.