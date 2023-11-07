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Агент Дзюбы о том, почему игрок не общается с журналистами: «Надо спросить у тех, кто устраивал множество провокаций. Может, ответят»

Агент Артема Дзюбы прокомментировал отказ игрока от общения с прессой.

Агент Дзюбы прокомментировал отказ игрока от общения с прессой
© Sports.ru

«Почему Дзюба не хочет разговаривать с журналистами? Спросите у него. Как есть.

Может, надо спросить у тех, кто устраивал множество провокаций. Может, они ответят», – сказал Леонид Гольдман.