«Реал» навсегда отказался от идеи подписания Мбаппе

"Без комментариев. Я не буду отвечать на вопрос о Мбаппе", - заявил Анчелотти. По информации издания Cadena SER, в "Реале" Cadena SER, что покупка Мбаппе повлечет за собой серьезную финансовую нагрузку. К тому же испанцы придерживаются политики, которая основана на покупке только молодых игроков. В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским "Реалом".