«Реал» навсегда отказался от идеи подписания Мбаппе

Главный тренер испанского "Реала" Карло Анчелотти после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с португальской "Брагой" отказался комментировать информацию СМИ, согласно которой клуб из Мадрида намерен навсегда отказаться от идеи трансфера французского нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Его слова приводит журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).
"Без комментариев. Я не буду отвечать на вопрос о Мбаппе", - заявил Анчелотти. По информации издания Cadena SER, в "Реале" Cadena SER, что покупка Мбаппе повлечет за собой серьезную финансовую нагрузку. К тому же испанцы придерживаются политики, которая основана на покупке только молодых игроков. В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским "Реалом".
В итоге переход в испанский клуб так и не состоялся. В текущем сезоне Мбаппе принял участие в девяти матчах Лиги 1, в которых сумел 10 раз отличиться (один с пенальти) и сделать одну голевую передачу. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за "Золотой мяч", уступив Эрлингу Холанду и Лионелю Месси соответственно.