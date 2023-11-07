Вратарь сборной России поделился мнением о сборной Кубы

«Сборная Кубы? Понятия не имею, что это за команда. Ничего не знаю о них», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В начале ноября Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Кубы. Игра состоится 20 ноября и пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года – «Волгоград Арене». Начало матча — в 19:30 по московскому времени. Напомним, в конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили сборные России и все российские команды от международных соревнований из-за ситуации на Украине.