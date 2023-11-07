Медведев: у «Зенита» есть шанс поквитаться с «Динамо»

«Как прокомментирую результат жеребьёвки для «Зенита»? Появилась возможность за два матча поквитаться с «Динамо» за прошлосезонный розыгрыш Кубка России и поражение в чемпионате в этом сезоне», – приводит слова Медведева «Спорт день за днём».

Интересно, что в прошлом розыгрыше Кубка России «Зенит» и «Динамо» также играли друг с другом в плей-офф. Тогда соперники встретились на одной из стадий Пути регионов. Победу в серии послематчевых пенальти одержал московский коллектив, выбив «Зенит» из Кубка России.