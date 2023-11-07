Черчесова упрекнули в заигрывании с руководителями клубов РПЛ

«Намекал ли вчера на что-то Станислав Черчесов, надевая шарф сначала «Локомотива», а потом «Спартака», или он просто играл с аудиторией? Черчесов заигрывает со всеми руководителями, которые могут предложить ему работу. Будь то «Локомотив», «Спартак» или другие клубы, которые в нем нуждаются.



Он сейчас безработный тренер, который уже готов вновь приступить к работе. Думаю, он намекает клубам, что готов к предложениям», — сказал Гладилин.