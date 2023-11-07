Чилиец Давила из ЦСКА назвал любимое место в Москве

— Единственное место, которое пока знаю — Красная Площадь, поэтому на сегодняшний день это мой фаворит. Мне бы хотелось знакомиться с Москвой больше, но у нас мало времени, поэтому не могу гулять по этому красивому городу. Когда выдаются выходные и появляется свободное время, то выбираюсь в центр, узнаю Красную Площадь еще лучше, ха ха! Если будет больше свободного времени, то постараюсь узнавать еще больше достопримечательностей Москвы, — цитирует Давилу Sport24.