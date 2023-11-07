$93.04-0.1499.01+0.01

У Руни были проблемы с алкоголем в «МЮ» из-за популярности: «Я пил почти до потери сознания. Чувствовал, что подвожу людей, и не знал, как еще с этим справиться»

Уэйн Руни признался, что в начале карьеры испытывал проблемы с алкоголем.

Уэйн Руни рассказал о проблемах с алкоголем
© Sports.ru

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал, что пристрастился к выпивке из-за давления, связанного с популярностью.

«Мне было с кем поговорить, но я предпочел этого не делать. Моим освобождением стал алкоголь, когда мне было чуть за 20 [в период игры за «МЮ»]. Я пил почти до тех пор, пока не терял сознание.

Я не хотел находиться рядом с людьми, потому что иногда чувствовал себя неловко. Я чувствовал, что подвожу людей, и не знал, как еще с этим справиться.

Когда ты не принимаешь помощь и советы от других, ты можешь оказаться в плохом положении, и я несколько лет с этим мирился. К счастью, теперь я не боюсь говорить с людьми о проблемах», – сказал главный тренер «Бирмингема» в подкасте The Total Sport.

Главное о спорте
Больше новостей
Sports.ru: главные новости