Уэйн Руни рассказал о проблемах с алкоголем

«Мне было с кем поговорить, но я предпочел этого не делать. Моим освобождением стал алкоголь, когда мне было чуть за 20 [в период игры за «МЮ»]. Я пил почти до тех пор, пока не терял сознание.



Я не хотел находиться рядом с людьми, потому что иногда чувствовал себя неловко. Я чувствовал, что подвожу людей, и не знал, как еще с этим справиться.



Когда ты не принимаешь помощь и советы от других, ты можешь оказаться в плохом положении, и я несколько лет с этим мирился. К счастью, теперь я не боюсь говорить с людьми о проблемах», – сказал главный тренер «Бирмингема» в подкасте The Total Sport.