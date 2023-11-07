Уэйн Руни рассказал о проблемах с алкоголем

У Руни были проблемы с алкоголем в «МЮ» из-за популярности: «Я пил почти до потери сознания. Чувствовал, что подвожу людей, и не знал, как еще с этим справиться»
Уэйн Руни признался, что в начале карьеры испытывал проблемы с алкоголем.
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал, что пристрастился к выпивке из-за давления, связанного с популярностью.
«Мне было с кем поговорить, но я предпочел этого не делать. Моим освобождением стал алкоголь, когда мне было чуть за 20 [в период игры за «МЮ»]. Я пил почти до тех пор, пока не терял сознание.
Я не хотел находиться рядом с людьми, потому что иногда чувствовал себя неловко. Я чувствовал, что подвожу людей, и не знал, как еще с этим справиться.
Когда ты не принимаешь помощь и советы от других, ты можешь оказаться в плохом положении, и я несколько лет с этим мирился. К счастью, теперь я не боюсь говорить с людьми о проблемах», – сказал главный тренер «Бирмингема» в подкасте The Total Sport.
Цветков о лиге клубного биатлона: «Это большой шаг вперед. Думаю, такая система даст новый толчок для развития спонсорства в России»
У Руни были проблемы с алкоголем в «МЮ» из-за популярности: «Я пил почти до потери сознания. Чувствовал, что подвожу людей, и не знал, как еще с этим справиться»
IBU о клубной лиге в России: «Это международное соревнование не одобрено IBU, участие в нем может повлечь за собой последствия»