Карпин назвал расширенный состав сборной России на матч с Кубой

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала состав национальной команды на ноябрьский сбор, который стартует в подмосковном Новогорске 13 ноября. Всего было вызвано 29 игроков.

20 ноября в Волгограде подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Кубы в товарищеском матче. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.