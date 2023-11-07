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Был объявлен состав сборной России по футболу на ноябрьский сбор

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала состав национальной команды на ноябрьский сбор, который стартует в подмосковном Новогорске 13 ноября. Всего было вызвано 29 игроков.

Карпин назвал расширенный состав сборной России на матч с Кубой
© РИА Новости

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Артур Нигматуллин («Пари НН»), Андрей Лунев («Карабах»).

Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов (оба – «Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов («Локомотив»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – «Крылья Советов»), Евгений Харин («Ахмат»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит»).

Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Иван Сергеев («Зенит»), Федор Чалов (ЦСКА).

20 ноября в Волгограде подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Кубы в товарищеском матче. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Занзибар не сможет сыграть с Россией в ноябре

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Последними соперниками россиян стали сборные Камеруна и Кении.

Футбол, Даниил Хлусевич, Данил Глебов, Никита Кривцов, Сергей Пиняев, Юрий Горшков, Александр Сильянов, Данил Пруцев, Арсен Адамов, Руслан Литвинов, Матвей Сафонов, Александр Солдатенков, Федор Чалов, Даниил Уткин, Илья Лантратов, Далер Кузяев, Андрей Лунев, Андрей Мостовой, Артур Нигматуллин, Евгений Харин, Иван Сергеев, Александр Соболев, Максим Осипенко, Дмитрий Баринов, Антон Зиньковский, Иван Обляков, Антон Миранчук, Александр Черников, Валерий Карпин, Сергей Волков, Александр Головин, ФИФА, СБОРНАЯ РОССИИ, Крылья Советов, УЕФА, Зенит, Спартак
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