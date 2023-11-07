Карпин объяснил, почему Миранчук и Захарян не вызваны в сборную

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему полузащитники Алексей Миранчук и Арсен Захарян, которые выступают в европейских клубах, не получили вызов в национальную команду на ноябрьский учебно тренировочный сбор.

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Миранчук выступает в итальянской «Аталанте», Захарян проводит первый сезон за испанский «Реал Сосьедад». Оба футболиста не попали в состав на предстоящий сбор национальной команды. 20 ноября сборная России сыграет товарищеский матч в Волгограде против Кубы.

— Традиционный вопрос — список вызванных игроков на сбор окончательный или предварительный?

— Ответ такой же, традиционный: список максимально приближенный к финальному. Впереди еще один тур в РПЛ и во французской Лиге, откуда вызваны Головин и Кузяев, так что изменения еще возможны.

— Вопрос как раз по легионерам: Алексей Миранчук и Арсен Захарян не приглашены на сбор. Это связано с отсутствием у них игровой практики?

— Да, конечно. Тренерский штаб внимательно следит за Алексеем и Арсеном, надеемся, что к следующему сбору оба игрока будут стабильно выступать за свои клубы.

— Можете рассказать о графике подготовки команды к матчу со сборной Кубы?

— 13 ноября все футболисты должны собраться в Новогорске, где проведем первый этап подготовки. А уже 18 ноября вылетаем в Волгоград, — приводит слова Карпина пресс служба РФС.

В предварительный состав национальной команды вошли 29 футболистов, среди них есть представители европейских лиг — Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Гавр») и Андрей Лунёв («Карабах»).