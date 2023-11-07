Глушаков рассказал, при каких условиях его контракт с костромским «Спартаком» может быть расторгнут

Полузащитник «Спартака» из Костромы Денис Глушаков в интервью «Матч ТВ» объяснил, как обстоит ситуация с его положением в команде, а также обозначил перспективы дальнейшего сотрудничества.

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Костромской «Спартак» 20 сентября заключил контракт с бывшим капитаном московского «Спартака» Глушаковым, находившимся в статусе свободного агента. Команда располагается на последнем месте во Второй лиге А в группе «Золото» с 13 очками после 16 матчей, потеряв шансы сохранить прописку в группе. Глушаков провел семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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— Как оцениваете положение команды? Что нужно сделать, чтобы его исправить?

— Как тут оценивать? Пришел в команду, когда она была на последнем месте, просили помочь. Какие то очки мы набрали, но этого не хватило. Понятно, что клуб развивается, есть какая то своя философия. И он будет расти и работать дальше.

— Какая у вас роль в «Спартаке»? Многие говорят, что вы — душа команды, главный человек в раздевалке.

— Мне нет смысла кому то что то говорить и доказывать. Я старший товарищ, партнер, ничего больше. Такой же футболист, как и все. Хотелось помочь, но, к сожалению, есть что то, не зависящее не только от футболистов, но и от футбола во Второй лиге.

— Вас устраивает положение в «Спартаке»?

— Как оно может устраивать, если команда как была на последнем месте, так и осталась?

— В руководстве говорили, что у вас контракт на год, но устные соглашения на два месяца. Что будете делать в конце года?

— У меня контракт. Была договоренность попасть в шестерку в нашей группе, но мы туда не попали. У нас есть дружеские отношения с руководством, так что если ни мне, ни Костроме не будет интересно дальнейшее сотрудничество, то контракт будет расторгнут. Вот и вся история. Будем думать, смотреть, что дальше. Сейчас чемпионат заканчивается, будет трансферное окно, сборы. Наверное, с кем то поеду тренироваться зимой.

— С другой командой?

— Не знаю, видно будет, — сказал Глушаков «Матч ТВ».