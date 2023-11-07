В «Реале Сосьедад» заявили о завершении адаптации Захаряна

Пресс-атташе испанского «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался об адаптации российского полузащитника Арсена Захаряна в команде. Об этом сообщает Sport24.

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По его словам, этот процесс завершен.

«Он хорошо работает в команде и все понимает. Что касается культуры и менталитета, к этому Захарян тоже привык. Он любит Страну Басков», — заявил Мундуате.

Ранее был объявлен состав сборной России на ноябрьский сбор. Захаряна не оказалось в списке вызванных игроков.