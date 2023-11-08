Аршавин: сборная будет играть без флага и гимна — потом скажут играть без майки и трусов

«Не представляю, как играть в Азии. Я бы не стремился туда. Может быть, это неправильно, но я бы не рыпался. Там с нами не будут играть, например, Япония или Австралия. И что? Будем выступать до четвертьфинала без гимна и флага? Потом скажут играть без майки и трусов. Что мы будем делать?



Хотя я понимаю индивидуальные виды спорта, где спортсмены не могут заработать денег в том же чемпионате России. Им сложнее. Но тебя будут угнетать до тех пор, пока ты угнетаешься. Надо один раз сказать: «Вот так или никак!»



С другой стороны, мне англичане рассказывали историю про Маргарет Тэтчер. Англичане не поехали на Олимпиаду, а бегун с нейтральным флагом выиграл золотую медаль. И она ему сказала: «Я тебя презираю как премьер-министр, но как англичанка я за тебя болела. Ты молодец», — заявил экс-футболист.