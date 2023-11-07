В Чехии заявили, что сборная даже за €100 млн не сыграет с Россией

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что сборная Чехии ни при каких обстоятельствах не сыграет товарищеский матч с национальной командой России. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

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«К сожалению, ноль процентов, что сборная Чехии проведет товарищеский матч с Россией. Это невозможно даже за 100 миллионов евро. Этого не случится ни за какие деньги», — заявил специалист.

7 ноября Российский футбольный союз (РФС) опубликовал состав на ноябрьский сбор национальной команды.

20 ноября в Волгограде подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Кубы в товарищеском матче. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.