Чанов объяснил выбор вратарей в сборную России на матч с Кубой

«Насколько я понимаю, Сафонов и Лантратов рассматриваются как основные вратари сборной. При этом очевидно, что тренерский штаб хочет просмотреть как можно больше кандидатов. Особенно тех, кто показал хорошую игру в последних матчах. К таким как раз относится Нигматуллин. Насчёт Лунёва сложно что-то говорить. Видимо, на его нынешние возможности хотят как раз посмотреть», – приводит слова Чанова Vprognoze.ru.