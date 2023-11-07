Чанов объяснил выбор вратарей в сборную России на матч с Кубой
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал решение тренерского штаба сборной России вызвать в национальную команду Матвея Сафонова («Краснодар»), Илью Лантратова («Локомотив»), Артура Нигматуллина («Пари НН») и Андрея Лунева («Карабах»).
Для 32-летнего Нигматуллина вызов в сборную России стал первым в карьере. Лунев был вызван в состав национальной команды впервые с октября 2021 года.
«Насколько я понимаю, Сафонов и Лантратов рассматриваются как основные вратари сборной. При этом очевидно, что тренерский штаб хочет просмотреть как можно больше кандидатов. Особенно тех, кто показал хорошую игру в последних матчах. К таким как раз относится Нигматуллин. Насчёт Лунёва сложно что-то говорить. Видимо, на его нынешние возможности хотят как раз посмотреть», – приводит слова Чанова Vprognoze.ru.
В данный момент все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Дисквалификация действует с марта 2022 года и распространяется на неопределенный срок.
20 ноября сборная России проведет товарищеский матч в Волгограде против Кубы. Начало – 19:30 по московскому времени.