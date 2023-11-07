Нападающему «Тоттенхэма» предстоит операция на лобке

Нападающий сборной Бразилии и «Тоттенхэма» Ришарлисон сообщил, что ему предстоит перенести операцию на лобке.

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«Конечно, я ожидал сыграть сегодня (с «Челси» (1:4). — Прим. «Чемпионата»), поскольку это была важная игра, классическая. Вчера я узнал, что не буду играть, но это часть футбола. Конечно, отбор, вызов (в сборную Бразилии. — Прим. «Чемпионата»), можно спросить любого игрока, и он будет ждать. Конечно, я этого ожидал, но уже почувствовал что пришло время сделать перерыв.

Послушайте, последние несколько месяцев были для меня непростыми. У меня тоже проблемы со здоровьем, я уже поговорил с врачами и скоро мне предстоит операция на лобке.