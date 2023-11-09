Агент Баринова рассказал о возможном отъезде полузащитника в Европу

Павел Банатин, агент 27 летнего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, высказался о возможном переезде футболиста в европейский чемпионат.
В текущем сезоне Баринов провел за «Локомотив» 17 матчей во всех турнирах и забил один гол.
— Интерес из Европы к Баринову? Не комментирую. Сейчас он футболист «Локомотива» и все мысли связаны с этой командой, — приводит слова Банатина Metaratings.ru.
Контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
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