Агент подтвердил, что Кайо вернулся в расположение «Краснодара»

Бразильский защитник «Краснодара» Кайо вернулся в расположение «быков» и продолжит восстановление на базе клуба, сообщил агент футболиста Нето Хеновес.
Ранее Кайо перенес операцию на плечевом суставе после травмы, полученной в матче 6 го тура чемпионата России с «Факелом» в августе.
— Кайо вернулся в Краснодар, с ним все хорошо. Теперь он продолжит восстановление непосредственно на базе клуба. Футболист чувствует себя хорошо, — приводит слова агента «РБ Спорт».
В текущем сезоне 28 летний игрок провел семь матчей во всех турнирах и забил один мяч.