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Агент подтвердил, что бразильский футболист Кайо вернулся в расположение «Краснодара»

Бразильский защитник «Краснодара» Кайо вернулся в расположение «быков» и продолжит восстановление на базе клуба, сообщил агент футболиста Нето Хеновес.

Агент подтвердил, что Кайо вернулся в расположение «Краснодара»
© РИА Новости

Ранее Кайо перенес операцию на плечевом суставе после травмы, полученной в матче 6 го тура чемпионата России с «Факелом» в августе.

— Кайо вернулся в Краснодар, с ним все хорошо. Теперь он продолжит восстановление непосредственно на базе клуба. Футболист чувствует себя хорошо, — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28 летний игрок провел семь матчей во всех турнирах и забил один мяч.