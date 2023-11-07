Головин номинирован на звание лучшего игрока французской Лиги 1 в октябре

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин номинирован на звание лучшего игрока чемпионата Франции по итогам октября.

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На награду также претендуют футболисты «Пари Сен-Жермен» — форвард Килиан Мбаппе и полузащитник Уоррен Заир-Эмери.

В октябре россиянин принял участие в трёх матчах французской Лиги 1, в которых забил два гола. На счету Мбаппе три гола и одна результативная передача в трёх матчах. 17-летний Заир-Эмери в трёх играх забил один гол и отдал один ассист.