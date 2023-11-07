Аршавин заявил, что ему неинтересна сборная России

«Сборная России неинтересна. Потому что матчи не несут спортивного значения. А футболистов, которые там выступают, я знаю и по чемпионату России. Тренер знакомит игроков с требованиями для будущего? Когда будущее наступит — игроки, которые сейчас собираются, уже сами будут по телевизору смотреть сборную», — заявил экс-футболист.