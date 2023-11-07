Уткин сравнил тренера «Барселоны» с комментатором «Матч ТВ»

«Господи, «Барса»-то в какой заднице! Проиграла класико, ведя в счете. «Сосьедад» тер ей щеки об газон «Аноэты», чудом не забил, игру вытащил дико злой всем этим Араухо. И вот теперь бездомный «Шахтер» обыгрывает ее всухую в Лиге. Хави — как Костя Генич: прекрасен и при этом переоценен. Драматический случай!» — написал Уткин.