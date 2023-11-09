Игроку молодежки «Атлетико» стало плохо во время матча юношеской ЛЧ

«У Эскивеля в последние минуты матча случился приступ тахикардии, поэтому его доставили в больницу, где был проведен ряд обследований. Результат обследований нормальный. В ближайшие дни будут проведены дополнительные тесты, чтобы гарантировать безопасность его возвращения к тренировкам», — сообщили изданию Relevo в пресс-службе «матрасников».