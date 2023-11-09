Тренер «Зенита»: большие клубы Европы расспрашивали меня о Ренане

«Верю ли я, что он находится в списках «Реала»? Наверное, да. Потенциал у Ренана есть, а «Реал» следит за всеми перспективными молодыми игроками мира. Меня и самого люди из больших клубов Европы неоднократно расспрашивали на тему Роберта. Ещё и поэтому ему нужно прибавлять, ведь в топ-чемпионатах очень много игры один в один. И любая команда, которая хочет взять Ренана, будет прежде всего обращать внимание на его действия в обороне», — приводит слова Оливейры «Спорт-экспресс».