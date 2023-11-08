Хави назвал трех понравившихся ему игроков «Шахтера»

«Я доверяю игрокам. Мы ещё ничего не потеряли. Мы продолжаем работать над нашей игрой. У нас впереди очень много матчей. Ещё раз отмечу, что игроки не потеряли моё доверие.



«Шахтёр» отлично защищался. У них хорошо получались контратаки. Но мы бились до конца, потому что очень хотели выйти из группы Лиги чемпионов уже после этого матча. Хозяева провели очень хорошую работу в защите. Мне понравилось, как сыграли Судаков, Сикан и Невертон», — цитирует Хави ua.tribuna.com.