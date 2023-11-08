Аршавин оценил возможность переходa Миранчука из «Аталанты» в «Зенит»

«На мой взгляд, он слишком статичен. Он много мячей получает стоя и пытается что-то сделать. В эпизоде он может разобраться – это никуда не делось и не ушло. Может быть, в России он будет играть по-другому. Но для современного футбола, мне кажется, он статичен», – цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».