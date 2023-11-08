Аршавин оценил возможность переходa Миранчука из «Аталанты» в «Зенит»

Аршавин оценил возможность переходa Аршавина из «Аталанты» в «Зенит»
Член правления «Зенита» и бывший капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал возможность трансфера российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в питерский клуб.
По словам Аршавина, на данный момент он бы не рассматривал такой вариант.
«На мой взгляд, он слишком статичен. Он много мячей получает стоя и пытается что-то сделать. В эпизоде он может разобраться – это никуда не делось и не ушло. Может быть, в России он будет играть по-другому. Но для современного футбола, мне кажется, он статичен», – цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».
Миранчуку 28 лет. Он перешел в «Аталанту» в 2020 году из «Локомотива», в котором выступал с 2013 года. В августе 2022 года стал игроком «Торино» на правах аренды до конца сезона 2022/23.
Нынешний сезон чемпионата Италии футболист проводит в «Аталанте». Миранчук сыграл в 3 матчах. В октябре полузащитник прибыл в расположение сборной России, в составе которой вышел на игру против сборной Камеруна (1:0 в пользу россиян).
Портал Transfermakt оценивает Миранчука в 9 млн евро.