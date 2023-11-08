Бразильский футболист одним словом описал Россию

«Какими словами характеризовал бы Россию? Холодная. (Смеется) Это страна с культурой, которой больше нигде нет. Адаптация проходит достаточно спокойно. Но все усложняют нынешние холода, особенно в Москве. В Краснодаре не так холодно, но здесь, когда выезжаем на тренировки, температура непросто переносится», — заявил полузащитник.