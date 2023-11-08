Маслов: не знаю, останусь ли в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Павел Маслов ответил на вопрос по поводу малого количества игрового времени в московском клубе, а также признался, что не знает, останется ли в стане красно-белых в зимнее трансферное окно

«Что думаю о своём игровом времени? Ничего не думаю, буду продолжать работать. Решение принимает тренер. Останусь ли в «Спартаке» зимой? Не знаю. Хочу играть. Играть в «Спартаке», — приводит слова Павла Маслова издание «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне 23-летний Павел Маслов провел в составе московского «Спартака» всего четыре матча во всех турнирах (1 — в РПЛ, 3 — в Кубке) и не отличился результативными действиями. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до конца июня 2024 года.