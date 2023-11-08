Аршавин ответил на слова Дзюбы про «Зенит Рио-де Жанейро»

«Много легионеров? Это данность, которую надо принять. Я бы не противопоставлял город... «Зенит» из Санкт-Петербурга, Ленинграда. Много южноамериканцев, в частности бразильцев, — такая тенденция, клуб выбрал такой курс. Легионеры? Они сильнее тех, кто есть. Если бы были россияне лучше, они бы играли», — заявил Аршавин.