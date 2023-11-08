Умер 30-летний российский футболист Алексей Лесин

«Дорогие друзья, с большим прискорбием сообщаем, что сегодня ночью на 31 году жизни не стало Алексея Лесина, одного из самых ярких игроков последних нескольких сезонов в нашей лиге, выступавший за команду LAVA (ранее «Бомик») из республики Чувашия.



Наши соболезнования родителям и близким Алексея, а также всем, кто с ним был знаком и на футбольном поле и обычной жизни. Сил вам и здоровья пережить такую утрату. Мы будем помнить Алексея, как талантливого и яркого футболиста, как доброго и жизнерадостного человека», — пресс-служба Федерации мини-футбола Казани во «ВКонтакте».