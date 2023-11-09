В словах Карпина об отъезде россиян в Европу нашли несостыковку

"Я не хочу учить Карпина и его штаб, кого надо звать, а кого нет. Но один вопрос у меня есть. Многие помнят громкий совет Карпина российским игрокам уезжать. Уезжать, чтобы играть. Захарян и Миранчук не вызваны в сборную, потому что они там, в Европе, не играют. И зачем тогда Карпин говорит другим уезжать? Так что уезжать, конечно, надо, но пока у нас нет второго Головина – не надо гнать остальных", - сказал Созин.