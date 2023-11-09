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Экс-член РФС нашел несостыковку в словах Карпина об отъезде россиян в Европу

Бывший член комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Андрей Созин считает, что не нужно гнать российских футболистов, чтобы те уезжали играть за границу. Об этом он заявил "Чемпионату".

В словах Карпина об отъезде россиян в Европу нашли несостыковку
© Телеграм-канал «Сборная России по футболу»

"Я не хочу учить Карпина и его штаб, кого надо звать, а кого нет. Но один вопрос у меня есть. Многие помнят громкий совет Карпина российским игрокам уезжать. Уезжать, чтобы играть. Захарян и Миранчук не вызваны в сборную, потому что они там, в Европе, не играют. И зачем тогда Карпин говорит другим уезжать? Так что уезжать, конечно, надо, но пока у нас нет второго Головина – не надо гнать остальных", - сказал Созин.

Карпин после товарищеского матча со сборной Катара заявил, что российским игрокам нужно уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ). Позже он объяснил свои слова тем, что не советовал покидать лигу всем, а его слова касаются только трансферов в топ-5 чемпионатов Европы. Этим летом из РПЛ уехали Далер Кузяев ("Гавр") и Арсен Захарян ("Реал Сосьедад").

Карпин объяснил свои слова про совет футболистам уезжать из РПЛ

Кузяев является игроком стартового состава своей команды, а вот Захарян чаще начинает матч в запасе.

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