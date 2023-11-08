Чилийский футболист ЦСКА рассказал, что начал учить русский язык
Нападающий ЦСКА Виктор Давила рассказал, что начал учить русский язык, чтобы было легче общаться с партнерами и тренерским штабом армейцев.
26 летний футболист из Чили пополнил состав ЦСКА в августе, подписав контракт на четыре года с опцией продления еще на сезон.
— Потихоньку учу русский язык, уже понимаю базовые вещи, которые помогают мне общаться в команде. Хочется выучить русский, чтобы с помощью него еще лучше выстроить отношения с игроками и тренерским штабом клуба.«Привет», «как дела», «хорошо» и «доброе утро» — вот что пока запомнил из русского. Есть и другие базовые слова, но пока они не приходят мне на ум, — приводит слова футболиста Sport24.
Давила провел за ЦСКА 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две голевые передачи.