Аршавин заявил, что не понимает уезжающих в Европу российских футболистов

«Я просто не понимаю, зачем уезжать. Если бы они уезжали в команду, которая выше классом. Тот же «Локомотив» чем отличается от «Аталанты» или «Торино»?



В чемпионате Италии выше интенсивность и конкуренция? И что? Я называю такие переходы «ни денег, ни славы». Слава в чемпионате России? Здесь хотя бы деньги», — заявил Аршавин.