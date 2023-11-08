Глушаков рассказал, что нужно сделать с Абаскалем

«Как я вижу взаимоотношения команды и тренера? Я был в этой ситуации. Общаюсь с игроками, знаю все, что происходит. Подноготную комментировать не буду, это жизнь, надо перетерпеть, наверное. Поменяется ли власть? До нового года, думаю, нет. Доработает ли Абаскаль до конца сезона? Я не знаю, думаю, что должен доработать. Это будет правильно, объективно и логично со стороны структуры клуба. А кого ставить?» — сказал Глушаков.