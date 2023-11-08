Канчельскис рассказал о несостоявшемся переходе Файзуллаева в «Локомотив»

«Я рекомендовал Файзуллаева в «Локомотив», но там не обратили внимания на него. Странно – почему? Но это уже работа их селекционного отдела, не знаю, работают ли они вообще там. Я рад, что Аббос приехал в ЦСКА и показывает неплохую игру. Дай бог ему здоровья и стабильности, это всегда признак мастерства», – цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.