Канчельскис рассказал о несостоявшемся переходе Файзуллаева в «Локомотив»
Экс-наставник узбекского «Навбахора» Андрей Канчельскис высказался о прежних планах по продолжению карьеры в РПЛ полузащитника Аббосбека Файзуллаева до его перехода в ЦСКА.
«Я рекомендовал Файзуллаева в «Локомотив», но там не обратили внимания на него. Странно – почему? Но это уже работа их селекционного отдела, не знаю, работают ли они вообще там. Я рад, что Аббос приехал в ЦСКА и показывает неплохую игру. Дай бог ему здоровья и стабильности, это всегда признак мастерства», – цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.
Файзуллаев стал игроком ЦСКА в августе нынешнего года. всего в составе армейцев 20-летний игрок сборной Узбекистана провел 13 матчей, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами во всех турнирах.
Контракт Файзуллаева с ЦСКА действует до лета 2026 года. Стоимость игрока оценивается в 2 миллиона евро.
ЦСКА идет на третьем месте в чемпионате России с показателем в 24 набранных очка.