Камоцци назвал лучшего российского нападающего на данный момент

— Лично для меня Соболев — лучший российский нападающий, он может делать на поле все. Но нужно признать, что сейчас Саша не в форме. На данный момент лучший российский нападающий — это Иван Сергеев, его нужно отметить, он забивает важные голы. Но я надеюсь, что Соболев вернется на свой прежний уровень, — сказал Камоцци «РБ Спорт».