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Камоцци назвал Сергеева лучшим российским нападающим на данный момент

Франко Камоцци, бывший советник экс владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал форварда «Зенита» Ивана Сергеева лучшим нападающим в России на данный момент.

Камоцци назвал лучшего российского нападающего на данный момент
© РИА Новости

В текущем сезоне Сергеев провел 19 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал три результативные передачи.

— Лично для меня Соболев — лучший российский нападающий, он может делать на поле все. Но нужно признать, что сейчас Саша не в форме. На данный момент лучший российский нападающий — это Иван Сергеев, его нужно отметить, он забивает важные голы. Но я надеюсь, что Соболев вернется на свой прежний уровень, — сказал Камоцци «РБ Спорт».