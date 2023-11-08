Выяснилось, как выступающие в Европе футболисты влияют на сборную России

«Зачем вызывать на товарищеский матч игроков из Европы? Мы же хотим видеть нашу сборную в ее лучшем составе. Если у наших ведущих футболистов есть возможность приехать и сыграть — это здорово. В текущих условиях это плюс.



Даже их присутствие и общение в коллективе скажется на команде положительно. Это же не только товарищеский матч, но и внутреннее состояние национальной команды. Думаю, небольшое время сборов — приятный момент для всех. Есть тактические, теоретические занятия. Самое главное — общение», — заявил Горшков.