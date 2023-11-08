Канчельскис сравнил развитие футбола в России и Казахстане

«Российский футбол намного выше, потому что инфраструктура выше, понятно, что был чемпионат мира. Но если казахстанский футбол будет так двигаться, то тоже будет хорошо развиваться. Я и сейчас вижу: начинают строить стадионы, обращают внимание на инфраструктуру. Что касается российского футбола, то нужно ещё понимать, насколько его отстранили», — заявил экс-футболист.