Моуринью: мое отличие от Сарри заключается в том, что я выиграл 26 титулов, а он ничего

«Это как если бы он сказал, что у «Славии» нет качества. Я всегда уважаю своих соперников. Возможно, в этом разница между тренером, который выиграл 26 титулов, и другим, который почти ничего не выиграл. В этом проявляется менталитет. К каждой игре нужно относиться серьёзно, товарищеских матчей не бывает», — приводит слова Моуринью Daily Mail.