Физиотерапевт ЦСКА рассказал, почему отказался от предложения английского клуба

Физиотерапевт ЦСКА Этемад рассказал, почему отказался от предложения английского клуба
Испанский физиотерапевт московского ЦСКА Омид Арройо Этемад рассказал, почему отказался от предложения английского клуба.
«Как уже говорил, мне не нравятся резкие изменения в жизни. Чтобы принять решение, я беру в расчёт не только экономическую и профессиональную составляющую, но и личную. Здесь я чувствую себя полностью своим, адаптированным, в профессиональном плане меня все уважают. Считаю, что моя работа в ПФК ЦСКА ещё не завершена. Мы с командой можем ещё много чего друг другу дать. Надеюсь, что мой путь с клубом рука об руку будет длиться в течение многих лет. Это будет означать, что клуб будет доволен моей работой, а я буду доволен своим положением в нём. Сейчас я ценю эти моменты и уделяю внимание именно им», — приводит слова Этемада пресс-служба клуба.