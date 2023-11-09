Российского игрока «Зенита» считают лучшим нападающим страны

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, считает, что сейчас Александр Соболев не является лучшим нападающим России. Об этом он заявил "Рейтингу букмекеров".
"Лично для меня Соболев - лучший российский нападающий, он может делать на поле все. Но нужно признать, что сейчас Саша не в форме. На данный момент лучший российский нападающий - это Иван Сергеев, его нужно отметить, он забивает важные голы. Но я надеюсь, что Соболев вернется на свой прежний уровень", - сказал Камоцци.
В текущем сезоне Соболев принял участие в 11 матчах "Спартака" в Российской премьер-лиге (РПЛ), отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Прошлую игру против "Локомотива" он пропустил по решению тренера.
Иван Сергеев в текущем сезоне РПЛ провел на поле 12 матчей. На его счету пять забитых мячей и две результативные передачи.
Соболев и Сергеев, а также нападающий ЦСКА Федор Чалов были вызваны в состав сборной России на ноябрьский сбор.