Российского игрока «Зенита» считают лучшим нападающим страны

"Лично для меня Соболев - лучший российский нападающий, он может делать на поле все. Но нужно признать, что сейчас Саша не в форме. На данный момент лучший российский нападающий - это Иван Сергеев, его нужно отметить, он забивает важные голы. Но я надеюсь, что Соболев вернется на свой прежний уровень", - сказал Камоцци.